Les ventes de camping-car en plein boom

Sylvain et Josette, un couple d'Angevins, pratiquent le camping-car depuis des années et ce n'est pas près de s'arrêter. La liberté de partir où l'on veut et à tout moment, voilà ce qui explique cette passion. Et ils ne sont pas les seuls. Depuis cet été, on a pu constater l'arrivée de nouveaux camping-caristes souhaitant découvrir leur région. Ce phénomène s'est développé après le confinement. Pendant la Toussaint, une aire de stationnement à Nantes affiche 40% de véhicules en plus cette année. Selon Laurent Morice, président de Camping-car Park à Pornic (Loire-Atlantique), le camping-car est rassurant. On peut chaque jour changer de site tout en restant chez soi, explique-t-il. Chez les spécialistes, les ventes de véhicules neufs ou d'occasion ont augmenté de 5% par rapport à 2019. Le camping-car séduit à nouveau, notamment les primo-accédants. Pour un véhicule standard, comptez 40 000 euros et 250 000 euros pour un modèle grand luxe. Ce véhicule de loisirs devrait encore séduire de nombreux clients en 2021. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.