Les ventes de cartes de vœux en hausse

Pour souhaiter une bonne année, certains choisissent chaque mot, chaque phrase avec attention, sans oublier les phrases traditionnelles et classiques. Tous les ans, on peut par exemple écrire des vœux différents pour sa famille et ses amis. Lénaëlle, elle, souhaite les voir plus en 2021 et espère qu'ils seront en bonne santé cette année. "Ce sont des messages de tendresse et d'espoir", a-t-elle affirmé. Chaque année, les Français envoient 20 millions de cartes de vœux. Mais le plus dur, c'est de choisir. Depuis deux ans, Solène préfère le papier pour souhaiter ses vœux à ses proches. "Par mail ou par texto, c'est moins fun et ça ne reste pas forcément", a-t-elle confié. Dans la papeterie "Dialogues", leurs ventes de carte de vœux ont augmenté de près de 40 % par rapport à l'année dernière. Dans l'imprimerie "Cloître Imprimeurs", la machine tourne à plein régime. Christophe Dudit produit des milliers de cartes pour des collectivités et des entreprises. Elles ont tout un point commun, l'originalité. En effet, ils utilisent des papiers et des découpes différents, des vernis, parfois même des odeurs.