Les ventes de couettes "hiver" s'envolent

Pour être sûr de bien dormir dans une chambre à environ 17 °C, il vous faut un accessoire essentiel : une couette bien chaude. Mais encore faut-il savoir la choisir. Vous avez donc deux options, une couette avec un rembourrage synthétique, qui est moins cher, ou bien un rembourrage en duvet, naturellement très chaud. Si vous optez pour du synthétique, il faut avant tout regarder le grammage. Selon Séverine Rongier, une vendeuse de couettes, il s'agit de vérifier si la couette hiver fait plus de 450 grammes, car cela devrait être assez chaud. En revanche, les couettes en duvet n'ont pas besoin d'un grammage élevé, elles seront donc plus moelleuses, mais aussi plus chères. Une centaine d'euros pour une couette synthétique, contre 300 euros pour une couette en duvet. Hervé Venzac, directeur général d'un fabricant de couettes, travaille la fibre de polyester, et fournit tous les distributeurs et magasins d'ameublement français. Cette année, le modèle de couette en polyester est celui qui se vend le mieux. Avec les restrictions d'énergie, les ventes de couettes chaudes ont augmenté de 20% par rapport à l'année dernière.L'entreprise atteindra son pic d'activité dans quelques semaines, elle expédie en ce moment 3 500 couettes par jour partout dans le pays. TF1 | Reportage E.Vincent, P. Delannes