Les ventes de guitares en forte hausse

Edouard Nzoungou est étudiant à Toulouse (Haute-Garonne). Il a profité des longues soirées de confinement et de couvre-feu pour apprendre à jouer à la guitare à l'aide de vidéos sur internet. Cela fait donc moins d'un an qu'il s'y est mis mais ses gestes sont maîtrisés et il a le rythme dans la peau. Se changer les idées dans ce contexte, c'est aussi l'un des objectifs de Virginie. "Ça permet de se détendre énormément, c'est un très bon exutoire", dit-elle. Cette quadragénaire a préféré suivre des cours particuliers, dont le prix moyen s'élève à 30 euros de l'heure. Virginie est loin d'être la seule à avoir franchi le pas. Avec le confinement, de nouveaux élèves sont arrivés, explique Fred Pesce, professeur de basse. Moins de dix cours sont nécessaires pour jouer un premier morceau et nul besoin de notions de solfège pour débuter. Dans une boutique toulousaine, les ventes de guitares ont augmenté de 20%. Comptez 149 euros pour une guitare neuve. Pour les petits budgets, il est possible d'acheter sa guitare d'occasion ou de se la faire prêter par son professeur.