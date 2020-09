Les ventes de jouets explosent, par peur d'un reconfinement ?

À trois mois de Noël, les Français achètent déjà des jouets. Dans les allées d'un magasin à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), il y a des clients casaniers et ceux qui prennent de l'avance. Depuis le déconfinement, ses ventes ont bondi et son chiffre d'affaires a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Parmi les grands succès figurent les puzzles, et certains modèles commencent à manquer. Jouets de construction et jeux de société affichent, eux aussi, de très bons scores.