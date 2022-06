Les ventes de maisons neuves en forte baisse

Chez ce constructeur, le coût des matériaux flambe et touche tout le composant d’une maison neuve, de quoi freiner certains acheteurs. "Un particulier qui veut acheter une maison aujourd’hui, va la payer entre 20 et 25% plus cher qu’il y a un an et demi", rapporte Nicolas Marzin, directeur général des Maisons Georges Ménez. Depuis le début de l’année, les ventes de maisons neuves ont chuté de 25% dans l'Hexagone et moins 31% en Bretagne. David Pichon, acheteur, a failli ne pas s’offrir la maison de ses rêves. Son devis est passé de 210 000 euros à 250 000 euros. Il a dû faire des choix et puiser plus dans son épargne. "On restreint un petit peu la maison", affirme-t-il. Il subit aussi la récente augmentation des taux immobiliers. Désormais, son emprunt lui coûte plus cher. Si le financement est accordé pour un ménage, encore faut-il trouver une zone où bâtir une maison ? Selon la Fédération nationale du bâtiment, le nombre de terrains constructibles seraient en baisse. TF1 | Reportage M. Pirckher, L. Larvor