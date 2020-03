Les ventes de poissons frais s'effondrent, les producteurs lancent un cri d'alarme

Depuis mardi dans le Calvados, les ports sont à l'arrêt. En raison d'une demande de plus en plus faible, les pêcheurs sont contraints de stopper leur activité. En moyenne, le kilo de poisson est passé de 2,5 à 0,80 euros, une situation intenable pour les professionnels. Sur le marché, le poisson se fait rare, obligeant certaines poissonneries à fermer leurs portes. Toute la filière du poisson frais français pourrait s'arrêter dans les prochains jours.