Les ventes de ventilateurs et de climatiseurs battent des records par crainte d'une canicule

Depuis deux semaines, les ventes de ventilateurs et de climatiseurs explosent. Pour cause, il fait quasiment chaud au pays. Certains clients s'en procurent déjà pour se préparer à affronter la période estivale, notamment la canicule. Avec un record de vente historique à cette période de l'année, la plupart des magasins ont gonflé leur stock. Quid des produits qui s'arrachent en magasins ? Combien faut-il prévoir pour s'offrir un modèle performant ?