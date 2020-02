Les ventes de voitures neuves en chute

Suite à l'augmentation du malus écologique en janvier, les ventes de voitures neuves ont chuté de 13,4% par rapport à janvier 2019. Pour échapper à ce surcoût du malus, les acheteurs se sont précipités en fin de l'année. Ce dispositif impacte le choix des clients qui ne savent plus sur quel modèle s'orienter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.