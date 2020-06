Les ventes des cahiers de vacances explosent

Les devoirs gâchent parfois la bonne ambiance pendant les vacances d'été. Mais après trois mois sans école, les enfants montrent leur envie de travailler. Chaque année dans l'Hexagone, les commerçants écoulent près de quatre millions de cahiers de vacances entre les mois de juin et d'août. Mais avec le confinement, leurs ventes ont explosé depuis mars. Selon les éditions, ils sont vendus entre 4,5 et 11 euros. Même les Maisons d'éditions se sont laissé surprendre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.