Les ventes d'ustensiles et de livres de cuisine explosent

De toutes les formes et de toutes les tailles, les accessoires et gadgets de cuisine attirent de nombreux clients. Quand il s'agit d’ustensile, tout le monde se fait plaisir et les achats se font au coup de cœur. Dans un magasin à Mondeville (Calvados), certains ne sont pas venus pour acheter quelque chose de spécifique. Et pourtant, ils repartent le chariot bien rempli. En revanche, d'autres clients préfèrent avoir une liste. "Si je n'ai pas de liste, je m'éparpille et j'achète de trop", confie une cliente. Malgré une baisse de la fréquentation, les clients du magasin ont gonflé leur budget ustensile de 20% en moyenne. Le rayon le plus prisé c'est celui des ustensiles qui permettent à chacun de faire son propre pain. Une tendance confirmée par Élisa Prieur, responsable du rayon cuisine dans une librairie de Caen. Cette dernière reçoit beaucoup de commandes notamment sur les livres pour faire son pain soi-même ou pour les recettes simples à réaliser. Les livres plus complexes, eux aussi, ont la cote. Avec la crise, certains vont devenir de vrais cuistots.