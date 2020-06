Les ventes ont-elles repris dans les commerces ?

Il y a un mois, les commerces ont eu l'autorisation de rouvrir après deux mois de confinement. Durant les premières semaines, la consommation était au beau fixe. Certains commerces ont même gagné de nouveaux clients. Mais après l'euphorie, les ventes stagnent, d'autant plus que pour certaines boutiques, la fréquentation laisse à désirer. Une situation qui inquiète bon nombre de commerçants.