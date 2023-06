Quel est l'état de santé des victimes ce vendredi ?

Ce vendredi matin, Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus aux urgences de l'hôpital de Grenoble (Isère) pour soutenir les victimes de l'attaque d'Annecy et leurs familles. Dans cet établissement de référence, en urgence pédiatrique, trois enfants sont toujours hospitalisés, tous victimes de coups de couteau. Deux d'entre eux sont toujours en urgence vitale, mais leur état de santé est stable. Ils ont pu être opérés : Enio, un petit garçon de seulement deux ans et sa cousine Alba, deux ans également. L'état de santé d'Ettie, trois ans, de nationalité britannique, est moins préoccupant. Autre victime, Peter, le petit Néerlandais âgé de 22 mois, est quant à lui soigné à Genève, en Suisse. Son état est stable. En dehors des enfants, l'assaillant s'en est pris à deux autres adultes. Yusuf, 78 ans, légèrement blessé à l'arme blanche, a rejoint son domicile en fin de soirée. L'état de santé du deuxième adulte est quant à lui plus grave. Manuel, un septuagénaire portugais, victime de deux coups de couteau au niveau du cou, a aussi reçu une balle tirée accidentellement par un policier au moment de l'interpellation du suspect. TF1 | Reportage C. Abel, M. Bajac