Les vide-greniers ont démarré

Le plaisir simple de déambuler par une journée ensoleillée, le nez au vent à l'affût de la bonne affaire, voilà ce qu'ont pu retrouver les amateurs de vide-grenier. Visiblement, ils étaient nombreux, impatients, à attendre le retour de ces heures à chiner. "C'est le premier vide-grenier depuis cinq ans que je fais où il y a autant de monde. Pour le coup, je suis contente, je fais mon petit chiffre", avoue, ravie, une vendeuse. Noah, à peine douze ans, a déjà un sens aigu du commerce. Il convoite une nouvelle console de jeu, alors il a sorti les anciens jouets du placard : "j'espère m’offrir avec ça peut-être 40 euros. Mais je ne suis pas sûr parce que ça dépend des gens, s'ils veulent acheter". Pour les adultes, aussi, le vide-grenier permet d'arrondir les fins de mois. Adeline espère gagner au moins 50 ou 60 euros ce jour-là. Ce n'est pas une fortune, mais un complément qui pourrait soulager son budget face à des dépenses qui ne cessent d'augmenter. "On essaie d'avoir des sous comme on peut", nous confie-t-elle. Ce qui n'est pas toujours facile parce que les acheteurs avaient tendance à réfléchir à deux fois avant d'ouvrir le porte-monnaie. TF1 | Reportage C. Devaux, N. Forestier