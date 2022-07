Les Vieilles Charrues : un festival sous forte chaleur

Le festival des Vieilles Charrues à Carhaix-Plouguer (Finistère) fête ses 30 ans. Sous un ciel radieux, le site des Vieilles Charrues s'apprête à accueillir les festivaliers ce jeudi après-midi. Au camping, ils arrivent déjà nombreux et équipés. Chacun a son astuce pour se protéger. Un couple a même sorti leurs plus beaux chapeaux. Pendant ce temps-là, sur le site du festival, tout le monde s'affaire pour les derniers préparatifs, sur la scène comme au bar. "Cette année, on s'adapte en fonction de la canicule. On a commandé environ 70 000 bouteilles d'eau dans les stands qui vont être répartis dans les différentes structures", a expliqué Samuel le Goff, bénévole régie bar du festival. Sur les plaines de Kerampuilh, les concerts ne seront pas les seuls à faire monter les températures. Dimanche, le thermomètre pourrait atteindre les 35 degrés. Mis à part le rafraichissement sur le bar à eau, les festivaliers ont également accès à plusieurs fontaines. Près de 150 secouristes sont également à disposition. TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Denniel, M. Calloch