Les vieux gréements font escale à Sète

Le jour se lève à peine, les premiers bateaux arrivent déjà. Des vieux gréements sont venus de toute l'Europe, pour une semaine d'escale à Sète. Parmi eux, le Mircea, un trois-mâts de 1938, navire école de la Marine nationale roumaine. Il mesure 80 mètres de long. Cette fête du patrimoine maritime avait été annulée il y a deux ans à cause du Covid. Alors, pour le retour des bateaux, il y avait foule sur les quais. Ils sont heureux d'admirer, de toucher, de visiter près de 140 voiliers anciens, et de partager le quotidien de ces marins passionnés, qui offrent une seconde jeunesse à ces navires d'exceptions. L'escale à Sète n'est pas qu'un rassemblement de bateaux anciens. Toute la ville célèbre les traditions maritimes : la musique, les cornemuses ou encore les danses avec un groupe venu du nord de l'Espagne. Les sons et les rythmes incitent au voyage. C'est un plaisir partagé par les 300 000 visiteurs attendus sur ces quais, jusqu'à lundi prochain. TF1 | Reportage J. P. Féret, P. Marcellin