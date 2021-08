Les vieux tracteurs de sortie pour le concours de labour à l'ancienne en Moselle

Tous ces tracteurs ont été construits avant 1960. Pareil pour leur charrue. C'est la condition pour pouvoir participer au concours de labour à l'ancienne. Pour cette finale nationale, ils sont une quinzaine venue de tout l'Hexagone. Comme tout concours de labour, il faut réaliser le plus beau sillon, mais ici sans ordinateur de bord ni direction assistée. Les bonnes notes du jury font plaisir. Mais pour de nombreux participants comme Jonathan, sur son tracteur Max Farmall de 1957, c'est aussi la sauvegarde d'un patrimoine. "C'est plaisant de montrer ce que faisaient nos grands-parents", précise-t-il. Un peu plus loin, Yannick, son père, fait une démonstration de moisson de blé à l'ancienne sur un autre tracteur historique. Si l'après-guerre est l'âge d'or des tracteurs et de nombreuses grandes marques, il reste quelques modèles plus anciens. Il y a notamment celui de la famille Gelouse, acheté en 1938. Charles, 80 ans, continue à le conduire pour le plaisir uniquement.