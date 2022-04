Les vignerons face à l'augmentation du prix du verre

C'est le soulagement pour Régis Pichon. Avec une semaine de retard, le vigneron peut enfin mettre en bouteille sa récolte de vin blanc. En urgence, l'entreprise a trouvé 7 000 bouteilles, car les lignes de production ont pris beaucoup de retard avec l'épidémie de Covid. Et depuis peu, la guerre en Ukraine a accentué la pénurie. Régis a donc dû faire des concessions en achetant des bouteilles plus légères et d'une couleur différente. "Ce n'est pas la teinte qu'on apprécie le plus, ni le poids. Mais aujourd'hui, on est obligé de faire avec ce qu'on trouve", confie-t-il. Aujourd'hui, le verre coûte en moyenne 20% plus cher qu'il y a un an. Mais le prix des cartons, des bouchons, et même des étiquettes a augmenté. Thierry Julien, un autre vigneron, n'a donc pas le choix, il doit augmenter ses prix et baisser ses marges. La pénurie risque de s'aggraver dans quelques mois et le prix du verre pourrait encore augmenter. Thierry a donc stocké un maximum de bouteilles. Il en a besoin de 30 000 tous les mois, pour ne pas ralentir son activité. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier,