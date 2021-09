Les vignerons manquent de bras pour les vendanges en Bourgogne

L’heure de la récolte est proche pour ces grains de raisin blanc. "Il faut encore quelques semaines de maturité et de soleil pour que l’ensemble de la parcelle et que les grappes mûrissent bien", explique Baptiste Guyot, viticulteur. Le problème, c’est qu’il n’est même pas sûr d’avoir assez d’employés pour les ramasser. Neuf hectares de vignes, vendangés à partir du 18 septembre... une période trop tardive pour certains saisonniers. Il manque encore au moins cinq saisonniers à ce vigneron pour démarrer la récolte, alors il tente une dernière alternative : rappeler ceux de l’an dernier. Sans mains-d’œuvre suffisantes, Baptiste pourra quand même compter sur sa voisine viticultrice. Depuis plus de 20 ans, Thérèse Besancenot ne vendange qu’à la machine. Et cette année, elle est prête à la mettre à disposition de ses collègues s’ils n’arrivent pas à recruter. Notons que les postes à prévoir sont encore nombreux. En Côte-d’Or, ce sont 250 salariés qu’il va falloir trouver dans les dix prochains jours.