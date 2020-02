Les vignes en restanques, un savoir-faire perpétué dans le Var

C'est l'histoire d'une renaissance. Dans le Var, on cultivait les vignes derrière des petits murs de pierre, ou restanques, depuis plusieurs siècles. Une pratique qui, d'ailleurs, reflète un véritable savoir-faire d'antan dans la région. Pour qu'elle perdure, la Chambre d'Agriculture du Var a décidé de recommencer à retransmettre ce patrimoine aux jeunes vignerons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.