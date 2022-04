Les villages alsaciens décorés pour Pâques

Des couleurs claires ou plus prononcées. Des œufs ou des lapins. Des symboles pour rappeler l'importance de la fête de Pâques en Alsace. Des décorations à admirer sous un beau ciel bleu. Le début du renouveau et d'une saison attendue, de quoi ravir tous les visiteurs. "Bah, c'est le mélange des décorations de Pâques et des maisons en colombages",s'émerveille un visiteur. Les cigognes, elles, ont eu leurs œufs un peu en avance. Eguisheim, l'un des plus beaux villages du pays, s'habille aux couleurs du printemps. Les bénévoles du village ont fabriqué les décors. Ils les mettent en place avant le Vendredi saint. Cette année, ils ont imaginé les nuances. En Alsace dans les villages, les décorations de Pâques sont nombreuses. À Kaysersberg, les fenêtres, les rues et la place historique sont toujours très admirées par les visiteurs. Les volets peints et les colombages rehaussent les décors. Dans certains villages du vignoble ou comme ici à Colmar, les marchés de Pâques traditionnels vont ouvrir. Premier rendez-vous des beaux jours, histoire de laisser l'hiver derrière soi. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre