Les villages de l'Atlas attendent les secours

En arrivant à Asselda, nous découvrons une foule de villageois livrée à eux-mêmes, des femmes apeurées qui ont échappées au pire. De leurs foyers, il ne reste plus rien. Beaucoup ont perdu des membres de leurs familles. Certains ont sur eux des stigmates de cette nuit éprouvante. On ne compte pas les destructions. Sur 700 battisses que comptait cette petite commune à flanc de montagne, 200 n’existent plus. Plusieurs personnes ont été tuées. Au total, des dizaines de corps ont été sortis des décombres. Un autre symbole de la catastrophe, la mosquée ne tient plus debout et ne peut servir de lieu d’entraide. Quelques couvertures jetées là au hasard, voilà ce dont disposent ces habitants qui vivent dehors parce que toutes les maisons du village ont été touchées. Les gens y sont totalement démunis, sans aucune aide. "Pour l’instant, on s’est surtout débrouillé par nous-même", affirme un habitant. Ce n’est qu’en toute fin de matinée que les premières tentes du service d’urgence sont finalement arrivées. TF1 | Reportage M. Scott, R. Roine, A. Pocry