Les villages engloutis du lac de Sainte-Croix

C'est leur coin de paradis. C'est comme un voyage pour ces vacanciers sur le lac de Sainte-Croix, qui révèle ses airs polynésiens avec le soleil et change de visage aussi vite avec les nuages. Thierry Luyat, chef de la base nautique, garde un œil sur eux et sur les autres kayakistes. Chaque jour, il prend le temps d'admirer la couleur de l'eau, à la fois turquoise, émeraude et cristalline à certains endroits. Mais ce joyau de Haute Provence n'a pas toujours existé. Sous le lac, il y avait cette vallée. Ces images ont 50 ans. Ces rues n'existent plus. Tout a été détruit pour remplir le lac. Dans les années 70, ce barrage EDF a été construit pour alimenter la région en électricité. Les habitants du village s'en souviennent très bien. Ils vivaient dans ces fermes qui ont été englouties. Cette vallée en abritait neuf. En tout, 300 personnes vivaient de la culture des oliviers, de la lavande et des céréales. À l'époque, les habitants qui devaient partir vendaient tout ce qu'ils pouvaient dans les fermes et dans les maisons. À Moustiers-Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence), Jacques possède les derniers trésors de cette vallée engloutie. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba, M. Dubeau