Les villes ukrainiennes sous les bombes russes

Ces bus vont enfin permettre aux habitants de Soumy de quitter la ville. Il faut faire vite, car ils n'ont que quelques heures avant la fin du cessez-le-feu. Le convoi prend la direction de Poltava, en terre ukrainienne. Un périple de 350 km. Mais certains habitants comme Marina refusent de partir par ce corridor. "Hier, certains trajets ont été visés par des tirs russes. On a aucune confiance. Ça fait vraiment peur", se plaint-elle. Dans la nuit du lundi, la ville s'est de nouveau retrouvée sous le feu de l'artillerie russe. Des frappes aériennes sur des immeubles d'habitation ont tué plus de 20 personnes. Un cessez-le-feu a été annoncé ce mardi par les autorités russes dans les villes de Kiev, Soumy, Kharkiv, Tchernihiv et Marioupol. Mais les couloirs humanitaires proposés font toujours l'objet de désaccord. En effet, quatre d'entre eux conduisent les civils vers la Russie et la Biélorussie. Impensable pour les autorités ukrainiennes. Alors que de nombreux Ukrainiens se réfugient à l'Ouest, les bombardements frappent maintenant des villages, jusque-là épargnés, à 20 km d'Odessa. TF1 | Reportage L. Merlier, E. Lefebvre, A. Pocry, E. Fourny