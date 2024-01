Les visages des îles grecques

À 71 ans, Michaelis est ce qu'on appelle familièrement un ambianceur. Il veille sur la plage publique de Vaporia, sur l'île grecque de Skyros. À admirer les côtes qui se dessinent sur la mer, les murs blancs tant de fois photographiés, on en oublierait presque que les Cyclades sont habitées. Nous repérons des touristes sur une île voisine, Naxos. Au fourneau, se trouve Giannis, l'une des figures du coin. Et pour savoir d'où viennent exactement tous ses légumes, il nous conseille de faire quelques kilomètres pour rejoindre les champs de Costadis. Ici, il faut faire avec le vent, fort, salé. Ce souffle continu a aussi ses avantages, il limite l'humidité et réduit les maladies. D'île en île, nous croisons pendant notre voyage des visages, des œillades, des sourires. Ikaria est célèbre pour ses centenaires. Sur ces morceaux de terre, on vit vieux, et nous allons le constater, très heureux. Leurs joies sont communicatives et leurs amours des îles grecques en sont tout autant. TF1 | Reportage Q. Fichet, D. Bordier, A. Poupon