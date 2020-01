Les viticulteurs de Bourgogne ont célébré la Saint-Vincent Tournante

A Gevrey-Chambertin (Bourgogne-Franche-Comté), une centaine de villages viticoles ont défilé pour célébrer la Saint-Vincent Tournante, le patron des vignerons. Chaque année, cette tradition est marquée par une procession de six kilomètres. Apparue au Moyen Âge, celle-ci instaure la solidarité et l'entraide entre vignerons. Plus de 18 000 bouteilles ont été dégustées par les 80 000 visiteurs qui ont participé à cette fête populaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.