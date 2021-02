La percée du vin jaune célébrée à leur manière

Dans son caveau, Denis Grandvaux et son équipe s'activent pour accueillir les dégustations du millésime 2014 du vin jaune tout en respectant les consignes sanitaires. Ils pourront accueillir une dizaine de personnes en même temps. Cette année, la dégustation du cru 2014 se fait uniquement sur rendez-vous. Françoise et Yves sont les premiers à l'inaugurer. "C'est un vin unique au monde. Du moment où on l'a apprivoisé, on ne peut plus s'en passer", affirme Françoise. Ce week-end, la grande fête de la Percée du vin jaune qui accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs n'aura pas lieu. Mais les viticulteurs célèbrent leur jaune à leur manière. Pour goûter au nouveau millésime, Hubert et Michel attendent 50 personnes, même en l'absence de la percée. "L'idée de ne pas la faire, ça nous crève le cœur, et si ça peut continuer à faire parler du vin jaune et du Jura, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire", confie Michel Thibaut. Dans ces collines où pousse l'or jaune du Jura, les viticulteurs espèrent que la prochaine percée, prévue en 2022 aura cette fois bien lieu.