Les viticulteurs fêtent la Saint-Vincent

Au Mesnil-sur-Oger (Marne), tous les 22 janvier on fête la Saint-Vincent, le saint patron des vignerons. Une tradition qui existe depuis 1843 et qui est perpétuée par les corporations viticoles. Pour l'occasion, une messe a été organisée dans la petite église du village. Le moment le plus important fut la bénédiction du tonneau de vin nouveau, comme le veut la coutume. La fête va se poursuivre toute la journée avec la dégustation de la brioche de l'amitié et quelques verres de champagne.