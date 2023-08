Les vitraux des lagons

Dans quelques instants, ce vitrail du XIXe siècle va retrouver le soleil, la lumière et ses couleurs face au bleu du lagon tout proche et le vert de la végétation tropicale de la petite île de Wallis au cœur du Pacifique. Après des semaines de minutieuses restaurations, un premier panneau est posé derrière l'autel de la chapelle de Lano. Ce chantier du bout du monde est aussi une aventure familiale. Voici l'entreprise Pinto au grand complet. Le père, la mère et la fille ont quitté leur Charente et ont franchi dix fuseaux horaires, ce sont 16 000 kilomètres jusqu'à ce garage qu'ils ont converti en atelier d'art. C'est l'occasion pour eux de travailler ensemble et de se retrouver en famille. Anne, la mère, nettoie précautionneusement au scalpel des carreaux tachés de ciment lors de précédentes consolidations hasardeuses. Selon elle, il était temps de soigner ces vitraux. Elle a donc reproduit au pinceau cette icône sur une feuille de verre et aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Entre ses mains expertes, sainte Thérèse d'Avila retrouve son visage. TF1 | Reportage M. de Chevigny