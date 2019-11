Les vitrines de Nancy respirent Noël avec leurs décorations

Dans les rues de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, les ours blancs, le Père Noël et les bonhommes de neige envahissent les vitrines. Ce sont les œuvres de Yenu Derrien-Loigerot, une artiste peintre. Depuis plus de 20 ans, elle décore les devantures des magasins à l'approche de Noël en donnant une réelle ambiance festive et une touche de gaieté. En revanche, certains commerçants préfèrent décorer eux-mêmes leurs vitrines. Une façon pour eux d'attirer aussi bien les enfants que les plus grands. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.