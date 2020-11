Les vitrines se mettent aux couleurs de Noël

Mardi soir, le premier grand magasin parisien a inauguré ses belles vitrines de Noël. Une ambiance qui réjouit beaucoup malgré le fait qu'il n'y ait pas grand monde dans les rues à cause du confinement. Certaines vitrines ont nécessité un an de travail pour une dizaine d'artisans. A 37 jours de Noël, vous pouvez profiter de cette ambiance particulière. Faire la fête entre amis ou en famille, se réchauffer au coin du feu, dévaler les pistes... autant de moments de joie et de partage qui sont impossibles à réaliser actuellement. Mais cela fait du bien de voir ce genre d'instant. Chaque année, les vitrines de la capitale attirent des milliers de visiteurs. Ils sont moins nombreux aujourd'hui, mais toujours émerveillés. D'ordinaire, de nombreux touristes viennent admirer les vitrines de Paris. Mais cette année, ils sont rares. On espère cependant que malgré le contexte, ils seront plus nombreux à les voir, constituées au total de 92 personnages confectionnés à la main.