Les voitures de Louis de Funès en vadrouille

DS de "Fantômas", 2CV des "Gendarmes", toutes les voitures emblématiques des films de Louis de Funès sont réunies dans une seule et même exposition. Elle ouvrira mercredi à Mulhouse. En route avec Louis de Funès, direction Mulhouse et ce musée national dédié aux voitures. Dans les films de Louis de Funès, elles sont nombreuses. A commencer par la 2CV, incontournable dans la série des "Gendarmes" ou celles, tout aussi célèbre, du "Corniaud". La vraie Citroën de Bourvil en 1 000 morceaux sera exposée pour la première fois. Parmi ces automobiles se trouvent le taxi jaune new-yorkais de Rabbi Jacob ou la Méhari de 1968 du "Gendarme de Saint-Tropez et des Gendarmettes". Les DS, stars des années 60, sont également les chouchoutes de Nora, responsable de l'exposition "En vadrouille avec Louis de Funès". "Il y a eu énormément de gags avec l'acteur dans cette voiture, notamment dans Les Aventures de Rabbi Jacob", a-t-elle affirmé. Comme le général de Gaulle, de nombreux ministres l'ont utilisée dans le cinéma aussi. Dans "Fantômas", la DS arrive à voler. TF1 | Reportage J. Chubilleau, R. Rousset, C. Bienenfeld