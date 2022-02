Les voitures de plus de 15 ans ont la cote

Dans ce garage d'occasion, les clients ne manquent pas. Stéphane Liget, le responsable, n'a presque plus de voitures en stock. Pour contenter ses clients, il n'hésite plus à aller chercher de vieilles occasions. "Aujourd'hui, il n'y a pas le choix, on n'en a pas. Le problème, c'est que les prix flambent", explique-t-il. Cette Peugeot 206 est vendue 5 490 euros, pile dans le budget de Brendon, étudiant à Chartres, et qui vient d'obtenir son permis. "Pour une première voiture, je pense que ça pourrait aller", lance-t-il. Cette année, au mois de janvier, plus de 103 000 voitures de plus de dix ans ont été écoulés. Une tendance jamais vue pour Stéphane Liget qui gère ce garage depuis 20 ans. Une voiture récente, et même neuve, c'est ce qu'auraient aimé s'offrir Cécile et Armando, mais impossible d'en trouver une. Ils vont donc se rabattre sur un modèle d'occasion. Ce mois-ci, il s'est vendu dans l'Hexagone davantage de voitures immatriculées depuis plus de dix ans que de véhicules neufs. TF1 | Reportage L . Palmier, P. Marcellin