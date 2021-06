Les voitures les plus polluantes bientôt interdites dans certaines villes ?

Dans deux ans, dans le centre-ville de Caen, les voitures jugées trop polluantes ne pourront plus rouler, au grand désarroi des automobilistes. Concrètement en 2023, si vous circulez avec une vignette Crit'Air 3, vous risquerez une amende de 68 euros. "On oblige tout le monde à changer" ; "Ce serait vraiment un manque de liberté" ; "Je trouve que ce n'est pas très démocratique", se plaignent certains. L'Etat souhaite multiplier les zones à faible émission interdites aux véhicules anciens. C'est déjà le cas à Paris, Lyon et Grenoble. Cette mesure vise 44 autres agglomérations d'ici deux ans. En région parisienne, l'accès au centre-ville est déjà interdit pour les véhicules et les deux-roues les plus polluants. Le gouvernement, lui, rappelle ce chiffre : chaque année, la pollution de l'air tue 40 000 personnes. Mais les associations d'automobilistes ne voient pas les choses de la même façon et pointent du doigt certaines contradictions. Si la mesure est adoptée, près de sept Français sur dix devront changer de véhicule pour continuer de circuler dans ces villes.