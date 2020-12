Les voitures miniatures, une passion qui se transmet de père en fils

Les voitures miniatures symbolisent une époque et sont chargées de souvenirs d'enfance. Jadis, elles faisaient va-va-voom sur nos chemins d'écoliers. Vincent Espinasse, lui, en est un grand passionné. Il en possède quelques milliers. Il a commencé sa collection il y a plus de 40 ans avec son père. Leurs pièces préférées ne sont autres que les carrosseries d'avant-guerres et les belles américaines. La Cadillac Eldorado était le modèle favori de son père. Pendant des années, ils ont voyagé à travers l'Europe à la recherche de modèles uniques. Ils allaient en Scandinavie au moins cinq fois par an au point que Vincent connaît mieux Copenhague que Paris. De ces pays nordiques, il reste une fabuleuse collection de Combi publicitaires. Chacun possède sa petite histoire. La collection de Vincent permet de voyager sur les routes d'Europe et à travers l'histoire de l'automobile. On y retrouve notamment les Dinky Toys, dont ont rêvé de nombreux enfants à l'époque. Fabriquées à partir de 1933 en Grande-Bretagne, ces petites voitures ont été conçues pour agrémenter les réseaux de train. Aujourd'hui, Vincent transmet sa passion à son fils Adrien qui, lui aussi, a grandi au milieu des Dinky Toys.