Les voitures se volent en pièces détachées

Des morceaux de voiture arrachés en pleine rue dans le centre de Lyon. Le tableau de bord d’un habitant a disparu il y a quinze jours. Quelques mois plus tôt, ce sont les sièges et la plage arrière qui ont été arrachées. Il préfère témoigner de manière anonyme par crainte. Des histoires malheureusement communes dans ce quartier. C’était le week-end dernier pour la mère de Nelly. Elle a retrouvé sa voiture éventrée. Deux maisons plus loin : la Clio de Paulette, trois fois démembrée sur le trottoir, devant chez elle. Ces opérations sont presque chirurgicales, certainement réalisées par des connaisseurs et toujours sur des Clio. Un marché parallèle face au manque de pièces détachées ? Ici, tout le monde s’interroge. Pour Amarilio Fernandes Barbosa, carrossier, c’est peut-être un petit trafic. Selon lui, 30 minutes suffisent pour déboîter phares, capot et pièces du moteur. Les réparations, elles, prennent plus de temps et la facture est lourde. Ces derniers jours, les riverains veillent donc sur leurs Clio comme sur des trésors. Malgré leurs plaintes, aucune personne n’a, pour l’instant, été interpellée. TF1 | Reportage O. Couchard, S. Thizy, C. Bruère