Les voitures se volent en pièces détachées

Un matin, alors qu’il s’apprête à partir au travail, Pierre découvre sa voiture totalement détruite dans le garage de sa résidence. Des voleurs se sont introduits en pleine nuit. Le mode opératoire est toujours le même, ils volent les pièces détachées, puis aspergent la voiture avec un extincteur, pour ne laisser aucune trace. Le véhicule devient inutilisable. Phares, portes, pare-chocs, les vols de pièces détachées se multiplient à cause de la pénurie et de l’augmentation des prix. Elles sont ensuite revendues sur le marché de l’occasion. À quelques kilomètres, trois véhicules d'une autre résidence ont été vandalisés en une nuit. Inquiets, les habitants ont porté plainte, et ont décidé de s’organiser. D’après Judikaël Lemaire, président du syndicat de copropriété de la résidence, ils ont fait la ronde, le temps pour eux d’installer une caméra. Depuis l’installation d’une vidéosurveillance, aucun vol n’a été commis. Les professionnels conseillent aussi des garages avec des sas d’entrée pour éviter les intrusions. TF1 | reportage M. Chaize, M. Larradet