Les vols de carburant se multiplient

C'est un acte rapide et discret. Le vol de carburant par siphonnage est devenu un fléau chez un transporteur. "Ça arrive souvent le soir quand ont est garé pour dormir", explique Erwan Rault. En effet, avec l'augmentation des prix du carburant, les vols lui coûtent 2 000 euros par semaine. Alors, il a investi pour protéger au maximum le site, comme avec des caméras infrarouge. Malheureusement, les vols ont aussi lieu sur les routes, quand les chauffeurs routiers sont en déplacement. Dans une autre entreprise, le choix des lieux de pause est très important. "On évite de couper n'importe où. Donc, pas sur des parkings isolés. Après, le plus possible, on essaie de couper directement chez le client, comme ça au moins les camions sont à l’abri", explique Anthony Le Beller, gérant. Par ailleurs, les transporteurs s'attendent à des vols par siphonnage plus réguliers alors qu'ils subissent de plein fouet la hausse des prix du carburant. TF1 | Reportage N. Monnier, N. Resmann