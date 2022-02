Les vols d'engins de chantier ont doublé l'an dernier

Les pelleteuses ultra sophistiquées attirent de toute évidence la convoitise. Tipmat, une entreprise nantaise qui fournit des engins de chantiers, en a fait les frais il y a deux semaines. "Dans la nuit du 5 au 6, le portail de l’entrée du site a été vandalisé. Ils ont pu charger neuf véhicules, des mini-pelles et des mini-chargeurs à chemise", raconte Jérémy Allard, son directeur technique. À l’aide de deux semi-remorques, eux-mêmes volés, les malfaiteurs ont embarqué les neuf engins. Montant du butin : 300 000 euros. Mais en 48 heures, grâce à une puce GPS placée sur l’une des mini-pelles, les enquêteurs de la brigade de recherche de Nantes retrouvent les matériels en Seine-Saint-Denis. Ils étaient cachés au Blanc-Mesnil, sous une bâche. Les vols d’engins de chantier ont doublé en un an : plus 100 % en 2021. Une entreprise sur trois en aurait été victime l’année dernière. Généralement, la revente s’effectue au marché noir et à moitié prix. Pour éviter les vols, certaines entreprises s’équipent donc de balises de localisation. Mais les malfaiteurs dérobent aussi du matériel de plus petites dimensions, comme les tronçonneuses et les groupes électrogènes. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Giraud