Les vols "par ruse" en hausse, les policiers mettent en garde

La police nationale du Nord appelle à la prudence et au bon sens pour éviter les vols "par ruse" qui se multiplient. À Marcq-en-Barœul, deux individus se présentant comme des policiers, équipés de fausses cartes professionnelles, se sont présentés il y a quelques jours chez certains seniors. Il est à savoir que les victimes sont souvent des personnes âgées ou vulnérables. En une semaine, la seule métropole lilloise a compté six tentatives du même genre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.