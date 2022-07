Les Vosges alsaciennes : un séjour différent

C'est un petit coin des Vosges alsaciennes où l'on vient chercher la beauté et le calme de la nature. Sur les hauteurs, un camping domine la Vallée d'Orbey (Haut-Rhin). Ce paradis des familles n'est pas aussi touristique que les autres mais il attire de nouveaux adeptes chaque année. Résider dans cet écrin de verdure coûte bien moins cher que sur le littoral. Cette famille venue pour la première fois, a payé 525 euros la semaine de location en chalet. "Le cadre est vraiment impeccable pour que ce soit reposant", confie la mère de famille. C'est une fraicheur que l'on ressent là-bas toute la journée. "Les gens viennent surtout se reposer et faire beaucoup de balades et d'activités", expliquent Nadia Robert, gérante du camping. C'est surtout la randonnée que certains pratiquent même, sans chaussures. La marche à pied se pratique sur tous les chemins même les plus difficiles. Chaque pas se fait avec précaution pour ne pas se blesser. TF1 | Reportage I. Blonz, J. Roth