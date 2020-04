Les Vosges confinées… sous la neige

Sur la route des Crêtes (Vosges), les montagnes sont désertées. A 1 200 mètres d'altitude, les stations de ski restent figées dans la neige et l'auberge du col de la Schlucht semble avoir été abandonnée. Les gendarmes sont désormais les seuls à pouvoir accéder aux crêtes vosgiennes. Les patrouilles sont fréquentes car même à cette altitude, le confinement reste obligatoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.