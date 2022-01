Les Vosges manquent de neige

Une météo maussade et des Crêtes Vosgiennes sous la pluie et dans la tempête. L'herbe a remplacé les pistes de ski. Les engins spécialisés semblent un peu perdus. Le matériel est prêt, mais les conditions empêchent tout redémarrage. "On est habitué à ce fameux redoux qu'on a toujours à cette période de l'année et on fait avec", lance Gilles Schweitzer. Du vent et de la pluie, le scénario du pire pour les pistes de ski. Des moniteurs, victimes de la situation, sont un peu désœuvrés. Entre l'administration et le bricolage, on tente de s'occuper. Arrivée tôt dans la saison et de manière abondante, la neige a surpris. Début décembre, le bureau des moniteurs a ouvert sans même avoir terminé les travaux. Le retour de la neige est attendu d'ici la fin de semaine. Les professionnels espèrent pouvoir redémarrer. Les skis sont prêts à dévaler les pistes. Le jour de l'an, le Markstein (Haut-Rhin), à 1 200 mètres d'altitude, a battu un record de température avec près de 14° C. Certains ont cru au retour du printemps. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings