Les vraies et fausses bonnes idées pour supporter la chaleur

Avec les fortes chaleurs, ce sont les grands gagnants, car ils sont riches en eau : les fruits et légumes. Mais est-ce une bonne idée ? En effet, les crudités sont les aliments à privilégier. Ils contiennent en moyenne 90% d’eau. À éviter en revanche : les viandes rouges et les aliments gras. La digestion va augmenter la température du corps. Pour faire descendre la température et se rafraîchir, la douche est conseillée. Toutefois, attention à la température de l’eau. La douche froide est une mauvaise idée. Le corps reçoit cela comme une agression. Un chaud/froid trop important peut entraîner des malaises. Alors oui pour la douche, mais tiède. Avez-vous aussi pensé à rafraîchir votre intérieur ? N’ouvrez ni fenêtres ni volets entre dix et dix-huit heures. De plus, la pratique d’une activité sportive est fortement déconseillée. Et dernière fausse bonne idée : ne buvez pas de l’eau trop froide. Votre corps pourrait chercher à se réchauffer et vous obtiendrez l’effet inverse. Donc, de l’eau, oui, mais à température ambiante, même si vous n’avez pas soif. TF1 | Reportage C. Abel, F. Petit