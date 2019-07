Les VTT à assistance électrique ont le vent en poupe

Pour les amateurs de vélo, il existe aujourd'hui des VTT à assistance électrique. À Bresse, dans les Vosges, un groupe de randonneurs roule à la même vitesse sur le plat comme dans toutes les montées. Adaptés aux enfants, adultes et séniors, ces vélos électriques permettent d'affronter les parcours les plus ardus avec un minimum d'effort. Pour une journée, la location revient à 50 euros en moyenne pour un vélo bien équipé avec une batterie à l'autonomie garantie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.