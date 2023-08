L'escale incontournable des Pouilles

Dès notre arrivée à Bari, un mariage. Célébration sur les marches de San Sabino. Toute l'histoire de la ville est condensée dans ce seul monument. Il y a par exemple les colonnes romaines installées par les Byzantins, ou encore les arches et la hauteur de plafond inspirées par les abbayes françaises. Derrière, la crypte est de style baroque. La rue des Orecchiettes, c'est la plus célèbre de Bari. Spécialités du coin, les "petites oreilles", sont préparées par des cuisinières expérimentées. Parmi elles, Porcia. Cela fait 60 ans qu'elle en produit. Elle nous convie dans sa salle à manger pour goûter la création. Accompagnée de ragoût, d'un peu de parmesan, c'est délicieux. Nous l'apprenons un peu par hasard, l'équipe de foot de Bari dispute un match crucial. En périphérie de la ville, des milliers de familles se sont attroupés autour du stade. Alberto a emmené son fils, Nicolas, de deux ans. C'est son premier match. Les 60 000 spectateurs, filles et fils de Bari, sont fiers. TF1 | Reportage Q. Fichet, F. Mignard, M.H. Maisonhaute