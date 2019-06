L'Escarène : les nouvelles cloches de l'église sont nées

Cela fait des années que les cloches de l'église de l'Escarène sonnent faux. Le soir du 22 juin 2019, à l'occasion de la Saint-Jean, on en a fondu trois nouvelles sur les rives du Paillon. Les habitants du village ont assisté à l'événement. Pour accueillir le bronze en fusion chauffé à 1 100 degrés, les moules d'argile ont été enterrées. Le 23 juin 2019 au matin, tout le monde était impatient de découvrir le résultat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.