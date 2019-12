L'escargot de Bourgogne, un habitué des tables de fêtes françaises

En Bourgogne, l'escargot est une spécialité. Près de Dijon, Hervé Ménelot en produit 100 000 par an. Après six mois d'élevage, les escargots sont récoltés puis triés. Les moyens sont utilisés pour diverses recettes, les plus gros servent à réaliser la traditionnelle coquille à la bourguignonne. Le succès de ce plat tient à sa farce : un mélange d'échalion, de beurre, d'ail et de persil. Chez certaines familles, la dégustation d'escargot est une vraie tradition. Petits et grands se régalent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.