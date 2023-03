L'essentiel de l'interview d'Emmanuel Macron

Malgré les manifestations, la réforme des retraites entrera bien en vigueur d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a confirmé Emmanuel Macron. Le chef de l’État défend toujours le projet qui, certes, ne fait pas plaisir, mais qui est nécessaire à ses yeux. Il ne reconnaît en réalité qu'une seule erreur à ce sujet : ne pas pouvoir réussir à convaincre plus largement dans le pays. Pour la suite, le président de la République conforte sa Première ministre. Il lui donne même une nouvelle mission : bâtir un nouveau programme du gouvernement et élargir la majorité. Le chef de l’État a également fixé des priorités telles que le plein-emploi, l'ordre républicain, les "progrès pour mieux vivre", l'école, la santé et l'écologie. Emmanuel Macron promet aussi de reprendre le dialogue avec les partenaires sociaux au sujet des conditions de travail. Mais cela s'annonce très compliqué puisque des leaders syndicaux se sont déjà exprimés à l'issue de cette interview pour dénoncer "les mensonges et les mépris du chef de l’État". TF1 | Duplex A. Gindre