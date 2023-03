Lessives, shampoings... Pourquoi les super promos s'arrêtent

Jacques a les yeux rivés sur son prospectus en quête des meilleures offres. Trois bidons de lessive à moins de 70%, une super promotion. Il en profite, car les opérations chocs sur la lessive et les produits d'hygiène vont bientôt disparaître. Terminé les moins 80% ou deux achetés - un offert sur les gels douche, dentifrices ou parfums. Ces promotions seront désormais plafonnées à 34% de réduction maximum au même titre que les ristournes sur les produits alimentaires. La facture d'Aurélie est de plus en plus élevée. Difficile aussi pour Eugène et son petit budget. Mais pourquoi supprimer ces super promos ? Pour empêcher les grandes surfaces de trop casser les prix et de mieux rémunérer les fabricants qui fournissent ces produits. Et d'après cette directrice, la période est mal choisie. Alors cette autre consommatrice stocke, elle a fait le plein de couches que son bébé ne portera pas avant plusieurs mois. Une fois adoptée définitivement, la loi entrera en vigueur dans les prochains mois. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier